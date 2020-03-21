شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موظفو «التجارة» يتفاعلون مع بلاغات المستهلكين من منازلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية، موظفي مركز بلاغات المستهلك التابع لوزارة التجارة، إلى مباشرة مهام عملهم عن بعد؛ حيث يستقبلون شكاوى وبلاغات المستهلكين والرد عليها من منازلهم.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، عدداً من موظفي المركز وهم يزاولون مهام عملهم من المنزل، ومن بينهم أحد الموظفين يباشر عمله أثناء وجوده في الحجر المنزلي؛ بسبب قدومه من دولة موبوءة.
وأوضحت الوزارة، إنها هدفت من إتاحة العمل عن بعد لضمان سلامة الموظفين من الإصابة بالفيروس وذلك ببقائهم في منازلهم، والعمل على مساندة فرق المراقبة والتفتيش الميدانية.
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