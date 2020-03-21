بالفيديو.. مشاهد بديعة لحظة تساقط الثلوج على هضبة الظهر بتبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لتساقط الثلوج على هضبة الظهر بمنطقة تبوك فجر اليوم السبت . وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لتساقط الثلوج على هضبة الظهر بمنطقة تبوك فجر اليوم السبت . وأظهر الفيديو الثلوج الغزيرة المتساقطة حتى كسى البياض الهضبة وسيارة أحد المواطنين الذي وثق الفيديو . وتقع هضبة الظهر شمال غرب منطقة تبوك بالقرب من مركز العلقان وتعتبر من المرتفاعات ذات الطبيعة الجبلية الساحرة .

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