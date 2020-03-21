شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، على استمرار الحالة المطرية اليوم السبت، على بعض مناطق المملكة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير " تويتر " أنه: " من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، جازان، نجران، والربع الخالي، وربما الشرقية، والحدود الشمالية.. هذا والله أعلم " .

وأضاف: " متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة وقد تثير الغبار، خاصة في الغربية والوسطى.. هذا والله أعلم "؛ فيما كان قد توقع، أمس، أجواءً شتوية بامتياز حتى يوم الاثنين في أقصى الشمال.