شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق» : عودة البرد على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، عن عودة البرد على معظم مناطق المملكة.

وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏خلال هذا اليوم: سنحس بعودة البرد بدءً من المناطق الشمالية الحدود الشمالية، تبوك، طريف، القريات، عرعر، رفحاء، الحفر " .

وأضاف " الزعاق " أنه: " مع حلول المساء يتزحزح ناحية الجوف، حائل، القصيم، الزلفي، المجمعة، الرياض "؛ متابعًا: " والبرد المحسوس خلال هذين اليومين يسمى: برد بياع الخبل عباته " .