«الأرصاد» : نشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية ، قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل محافظة جدة والليث, ورابغ, وبحرة, وخليص, والأجزاء الساحلية . نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية ، قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ،على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل محافظة جدة والليث, ورابغ, وبحرة, وخليص, والأجزاء الساحلية . وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .

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