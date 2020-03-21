شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة هروب مصاب بالفيروس من مستشفى الأمير محمد بن ناصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان عدم صحة الأنباء المتداولة عن هروب شخص مريض بالفيروس المستجد من مستشفى الأمير محمد بن ناصر . كشفت مديرية الشؤون الصحية بجازان عدم صحة الأنباء المتداولة عن هروب شخص مريض بالفيروس المستجد من مستشفى الأمير محمد بن ناصر . وأكدت المديرية أنه لم يتم تسجيل اي حالات إصابة في جازان ، بخلاف الحالتين التي تم تسجيلهما سابقاً ، داعية الجميع إلى إستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأخبار الغير موثوقة على مواقع التواصل الإجتماعي .

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