شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تحول 13 فندقًا فئة الـ 5 و7 نجوم لمحاجر صحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حولت الرياض 13 فندقا فئة 7 نجوم و5 نجوم لمحاجر صحية، للعائدين من خارج المملكة، والاستعداد بفنادق أخرى تحت الطلب في حالة ازدياد الرحلات.

وقال رئيس القيادة والتحكم في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري أن الشؤون الصحية بالرياض، هي مَن يدير ‏الأمور، بتوفير عيادات وكوادر طبية على مدار الساعة، والمركز في حال انعقاد يومي لرصد جميع الحالات الإيجابية للفيروس.

ولفت إلى وجود ‏فنادق تحت الطلب في حال تزايد الرحلات القادمة من الخارج، إذ ‏يتم إجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ويتم استيعابهم في هذه ‏المحاجر لمدة 14 يوما.‎

وأشار إلى أن المركز في حال انعقاد يومي، لرصد جميع الحالات التي ‏تكون إيجابية بفيروس كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها، المتمثلة في المستشفيات، مع تتبع المخالطين للحالات المصابة ‏وتقصّيهم بشكل دوري ومنتظم ومتابعتهم بشكل مستمر.‏‎