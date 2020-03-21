شكرا لمتابعة خبر عن 4 شروط لدى الإبلاغ عن حالات اشتباه «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حددت وزارة الصحة، 4 شروط يقدمها الشخص عند الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 عبر خدمة (937)؛ حيث تشمل الاسم ثلاثي، ورقم الجوال، والمنطقة والمدينة، ومقر العمل أو الحي.
وينتقل الفيروس المستجد، عن طريق رذاذ العطاس أوالسعال من المصابين بشكل مباشر، أوعن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ومن ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.
وينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية، لذا ينصح بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم أو مطهر يدين يحتوي على نسبة 60 إلى 95% من الكحول.
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