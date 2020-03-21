الربيعة: استخدمنا دواء “الملاريا” لعلاج بعض حالات “كورونا” بعدما ثبتت فعاليته في الخارج

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قال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه لا يوجد حتى الآن لقاح لعلاج فايروس كورونا المستجد، وإن الجهات الطبية العالمية تركز على إنتاج لقاح شافٍ، وهناك تفاؤل في هذا الشأن.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن هناك تركيزاً عالمياً على إيجاد لقاح للفايروس وقد يمتد ذلك إلى عام، كما لا يعرف إلى متى يستمر انتشار الفايروس، مضيفاً: “ويقال إن علاج الملاريا ونوعاً من المضادات يساهم في تخفيف آثار المرض، وقد بدأنا نطبق هذا البروتوكول الطبي في المصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج”.

وعبر عن أمله في أن يكون لها نفس الآثار، وذلك بناء على بحث في فرنسا أجري على عينة من 24 شخصاً، وكانت النتائج تساهم في سرعة شفاء البعض وليس جميع المرضى.

