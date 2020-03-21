مصادر: “الصحة” توجه بتعليق خدمات عيادات الأسنان والجلدية والتجميل

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أفادت مصادر بأن وزارة الصحة وجّهت بتعليق العلاجات الروتينية بعيادات الأسنان والجلدية والتجميل؛ في إطار إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” الجديد. وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن الوزارة استثنت من القرار 8 حالات طارئة بعيادات الأسنان، والجراحات للحالات الطارئة بعيادات الجلدية والتجميل. ونوهت إلى أن التعميم تضمن تجميد المواعيد بعيادات الجلدية لفترة أسبوعين على الأقل، مع الاكتفاء بإعادة صرف الأدوية والاستشارات عبر التواصل الهاتفي للحالات الطارئة.





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