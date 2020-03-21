فيديو.. الشيخ المطلق للمستهترين بالوقاية من كورونا: لن تكونوا يدًا مساعدة

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وجه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، رسالة إلى المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال الشيخ المطلق في رسالة وجهها لهم عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر: “هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك امرأة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا”.

كما رد الشيخ المطلق على هذه الحجج بأحاديث النبي ﷺ؛ ومنها قوله: “اعقلها وتوكل”، وقوله ﷺ: “لا يورد ممرض على مصح”، وقوله ﷺ: “أطيعوا ذا أمركم”، سائلًا الله أن يزيل الشرور وأن يقوي الإيمان وأن يحثنا على أخذ الاحتياطات، وأن نستغل بقاءنا في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.

