طقس السبت.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم السبت، لافتة إلى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض).

وحسب هيئة الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة)؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

وقالت هيئة الأرصاد: يتوقع بمشيئة الله هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير والباحة) تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ونصف.

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وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والبحر سيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم:

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