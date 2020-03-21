باحث أكاديمي: وعي المواطن هو صمام الأمان لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»

أشاد الباحث الأكاديمي المتخصص في القضايا الاجتماعية خالد الدوس، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وبما يتماشى مع انخفاض الوعي الجمعي لدى قطاع من أبناء الوطن، فيما أكد الدوس أن الوعي هو «صمام الأمان في مواجهة فيروس كورونا».

وقال الدوس: إن الوعي ليس ترفًا فكريًا أو رجمًا بالغيب، وإنما حكمة وكياسة تجعل الإنسان يصل للحقيقة، ويعرف ما يدور بداخله ومحيطه الاجتماعي، وهو أيضًا رد فعل تجاه كل السلوكيات والممارسات والظواهر في حياته الاجتماعية، وكيفية التعامل والتعايش والتفاعل معها بتوازن منضبط.

وأضاف: يُعرّف الوعي كمفهوم عند العديد من علماء النفس الاجتماعي، بأنه (الحالة العقلية التي يتميز بها الفرد بملكات المحاكمة المنطقية الذاتية)، وبالمحصلة السيكولوجية يُعرف الوعي على أنه (ما يكون لدى الإنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة الاجتماعية ومعرفة الطبيعة من حوله).

وتابع الدوس: نحن في واقعنا المجتمعي الحالي لا نزال نأخذ القشور، التي تعكس عمق أزمتنا الثقافية مع الوعي، وتحديدًا مع الظواهر الصحية؛ لإذ نعاني من انخفاض أو هبوط حاد في مستوى الوعي الاحترازي والوقائي، ومن هذا المنطلق ومع انتشار فيروس كورونا، أخذت حكومتنا الرشيدة الأزمة على محمل الجد، وشرعت وزارة الصحة فعليًّا في اتخاذ العديد من الخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.

وعدَّد الدوس الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الصحة السعودية، ومنها تكثيف إجراءات الترصد الوبائي، والتحري حول هذا المرض، وتفعيل النشاط البحثي في هذا الشأن، وكذلك اتخاذ تدابير الوقاية من المرض، وسبل المكافحة وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية منه.

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وأكَّد الدوس، أنه رغم كل هذه الإجراءات، إلا أن استهتار البعض بمخاطر الأزمة وعدم الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، يكشف وبوضوح أزمتنا الحقيقية مع الوعي، الأمر الذي دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى مطالبة الجميع باتباع التعليمات الوقائية والخطوات الاحترازية التي تقدمها الوزارة، من أجل سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وختم الدوس، تعليقه بالقول: إن الوعي يُشكل وقت الأزمات والمحن، صمام أمان في حماية المجتمع وأفراده من الأمراض الوبائية والمثالب الفيروسية.. ولكل مواطن غيور أقول ابق في منزلك من أجل صحة مجتمعك.

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