«صحة الباحة»: المواطن المصاب بكورونا قادم من خارج المملكة

أكَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا الجديد، التي أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة، وجودها في المنطقة، هي لمواطن قادم من خارج المملكة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة.

وذكرت «صحة الباحة»: إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة مساء الجمعة، عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، نود أن نوضح أنها حالة واحدة فقط لمواطن قادم من خارج المملكة، وتم تطبيق التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في مثل هذه الحالات، التي لا تظهر عليها أعراض بأخذ عينة منه، وإلزامه بالحجر المنزلي.

وأضافت: ظهرت نتيجة التحاليل المخبرية عصر الجمعة 25/7/1441 وكانت إيجابية، فتم البدء مباشرة في عزل المريض طبيًا في مستشفى الملك فهد بالباحة، وهو ولله الحمد في حالة طبية مستقرة، علمًا بأنه تم حصر المخالطين له حسب البروتوكولات المتبعة في مكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحوهم.