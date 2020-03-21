السعودية اليوم / الكويت تعلن شفاء خمس حالات جديدة من كورونا



الكويت 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس .

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى .

09:25ت م

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