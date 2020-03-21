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سجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.
وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.
وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عاماً، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.فيروس كورونا الجديد فرنسا
في إحصائية مفزعة.. 12612 حالة إصابة بكورونا في فرنسا و450 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20
سجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.
وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.
وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عاماً، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:47 PM
منهم 1297 حالة في العناية المركزة
سجلت فرنسا حتى اليوم 12612 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، منهم 1297 حالة في العناية المركزة.
وأكد المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد الوفيات بلغ الـ 78 حالة في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 450 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.
وأوضح سالومون بأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1587 حالة تعافٍ، مضيفاً بأن 35% من المصابين فوق الـ 65 عاماً، و87% من المتوفين أعمارهم تجاوزت الـ 70 عاماً.
، في إحصائية مفزعة.. 12612 حالة إصابة بكورونا في فرنسا و450 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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