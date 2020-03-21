شكرا لمتابعة خبر عن خاطفة الدمام استخدمت " سحر التحيير " لتفشل أسرة نسيم في العثور عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):تشير بعض الأدلة إلى كون " مريم " المعروفة بخاطفة الدمام، استخدمت أعمالا سحرية، لإخفاء الطفل نسم حبتور عن ذويه.
وأشار الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، إلى أن مريم قد تكون خطفت نسيم ثم باعته إلى إحدى الأسر الغنية.
ولفت إلى أنها قامت بعمل " سحر التحيير " وهو من شأنه تسبيب الحيرة والضياع للشخص الذي يبحث عن شيء، حتى وإن اقترب منه يبتعد عنه بسبب الحيرة.
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