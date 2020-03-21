شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..العثور على شخص تحت كوبري في حالة تشنج بالدرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ادريس سيف (صدى): وثق مقطع فيديو، لحظة العثور على شخص، ملقيًا تحت كوبري " أبو يحيى " بمحافظه الدرب. وثق مقطع فيديو، لحظة العثور على شخص، ملقيًا تحت كوبري " أبو يحيى " بمحافظه الدرب. وعلى الفور، انتقلت فرق الهلال الأحمر للموقع، واتضح أن الشخص قد دخل في حالة تشنج. وجرى إسعاف المريض، والتعامل مع الحالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..العثور على شخص تحت كوبري في حالة تشنج بالدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.