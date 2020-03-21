شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مبتعث ألغيت رحلته: " السفارة سكنتني بفندق 5 نجوم ولي مصروف يومي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق طالب سعودي، مبتعث بالخارج، مقطع فيديو، بعدما ألغيت رحلته، موضحا التدابير التي اتخذتها سفارة المملكة لصالحه.

وأعرب الطالب عن انبهاره بما تم من إجراءات لحين عودته إلى الوطن، قائلا: " سكننوني في فندق 5 نجوم، وقالوا لي سجل اسمك عشان ينزلك مصروف يومي ".

وأضاف: " إحنا ف نعمة والله، السعودية تحميني بالداخل والخارج، الله يعز دولتنا ولايعز عليها " .