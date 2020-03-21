ماذا تفعل السعودية لرعاياها؟

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‏أحمد الشمري -أحد المبتعثين للخارج-: في الحجر الصحي في الفندق خدمة خمس نجوم والأكل والشرب على مدار الساعة وكلها على حساب ‎#وزارة_الصحة، “الحمدلله إني سعودي”. ????????





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