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قصيدة كورونا ‏الزم مكانك وانا بلزم مكاني

‏تكفى طلبتك لاتجيني ولااجيك ‏علة كورونا تنتقل في ثواني

‏وانته وش يدريك لو انها فيك Advertisements ‏ترى الوقايه خير والعمر فاني

‏والعلم عند اللي يميتك ويحييك ‏عشانك وعشان ذاك وعشاني

‏اخذ الوقايه جعل ربي يعافيك ‏منته بملزم في فلان. الفلاني

‏واللي يبى يغديك واللي يعشيك ‏لاتختلط بالناس قاصي وداني

‏فتره بسيطه ،،عقبها الله يحييك





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