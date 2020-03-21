«صحة الحدود الشمالية» تنفي صورة كشف أسماء المصابين بكورونا والتسجيل الصوتي المزور

نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رصد حالات إصابة بكورونا، بالإضافة إلى مخالطين في مدينة عرعر.
وقالت «صحة الحدود الشمالية»: تم رصد تداول شائعات ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة عرعر، ونؤكد أنها غير صحيحة، وفحص حالات الاشتباه مستمر ويعلن عن النتائج بشكل رسمي من قبل حساب وزارة الصحة، وسيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها، وفق الأنظمة والقوانين .
ويأتي هذا، بعد تداول صورة لكشف يحمل أسماء مصابين ومخالطين بفيروس كورونا، زاعمين أنها في مدينة عرعر، بالإضافة إلى رسالة صوتية لشخص يزعم بإصابة أحد أقاربه وهو مدرج ضمن الكشف المتداول، محذرًا من التعامل معه أو الاقتراب لمنازل المخالطين له.
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