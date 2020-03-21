سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 457 حالة مع وفاة ثلاثة مصابين وتماثل خمسة للشفاء.

واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حث شعبه على توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأخبرت عن قرار الحكومة الباكستانية بفتح الحدود مع أفغانستان جزئيا لتتمكن من الحصول على المواد الغذائية والمستلزمات اللازمة عبر الأراضي الباكستانية.

وفي الشأن الأمني تطرقت إلى نجاح الشرطة الباكستانية بتفكيك خلية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي.

وحذرت من الانعكاسات السلبية للوضع الناجم عن فيروس كورونا على الاقتصاد الباكستاني.

وتطرقت في الشأن الأفغاني إلى إبداء روسيا استعدادها على مساعدة الحكومة الأفغانية في التغلب على التناقضات السياسية الداخلية وعقد محادثات سلام شاملة بين جميع الأطراف الأفغانية.

وأنبأت عن إرسال الصين فريقا من الأطباء إلى إيطاليا لمساعدتها في التغلب على انتشار فيروس كورونا.

وتناقلت صحف باكستان أنباء إغلاق السلطات الهندية جميع المتاجر في مدينة مومباي، واستعانة الحكومة في بنغلادش بقوات الجيش للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

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