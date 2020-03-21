سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم دعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح أبناء الشعب إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لديهم، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المسؤولية الآن تقع على الجميع كما دعا إلى وحدة الصف والالتزام بحظر التجول وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، منبها لعدم الاجرار وراء الشائعات وعدم التساهل مع المخالفين.

وأشارت إلى مطالبة وزارة الخارجية الليبيين العائدين إلى البلاد بوضع أنفسهم في الحجر الصحي في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يوما.

وتطرقت إلى بيان منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المخبري الخاصة بفيروس كورونا التي تجري داخل المختبرات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض تتم بصورة جيدة، مشيدة بمستوى أداء الفنيين العاملين داخل المختبر، مؤكدة أن ليبيا خالية حتى الآن من أي إصابة من فبروس كورونا المستجد.

وتناولت انضمام الصين إلى النداء الدولي لجميع أطراف الصراع الليبي، بإعلان وقف فوري وإنساني للقتال، من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجد، وداعيه لوقف نقل جميع المعدات العسكرية و العسكريين إلى ليبيا من أجل تمكين سلطات الصحة العامة من الاستجابة لوباء كوفيد-19”.

وعرجت صحف ليبيا على إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم، إصابة عدد من الفتيات في قصف عشوائي بمنطقة عين زارة، ضمن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، معربة عن جزعها الشديد جراء مصرع أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عامًا، وإصابة خمس أخريات بينهن طفلة تبلغ 11 عامًا في قصف عشوائي استهدف حيًّا مدنيًّا في عين زارة.

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