السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 203 حالات



مكسيكو سيتي 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 203 حالات.

وقال المسؤول بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا إن المكسيك سجلت ثاني حالة وفاة جراء الفيروس الفتاك.

ونصحت الوزارة بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس وحتى 20 أبريل.

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07:11ت م

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