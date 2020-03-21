السعودية اليوم / أول وفاة في باراغواي جراء كورونا المستجد



أسونسيون 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

سجلت في باراغواي أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن وزير الصحة خوليو مازوليني أمس.

وكتب الوزير مازوليني على تويتر "نأسف للإعلان عن وفاة أحد مرضانا جراء فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن المريض كان أدخل إلى العناية المشددة قبل أيام، من دون أن يدلي بمعلومات إضافية.

وأعلنت باراغواي في 13 مارس تعليق الرحلات المباشرة من أوروربا، كما فرضت حظر تجول وأغلقت المدارس والجامعات وحظرت الأحداث الثقافية والرياضية في البلاد التي سجلت 18 إصابة بالفيروس.

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