

الخرطوم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

طالب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في السودان، بتوفير مبلغ 13.5 مليون دولار لدعم جهود الحكومة السودانية لمواجهة وباء كورونا المستجد، لافتا النظر إلى أنه تم تأكيد حالة وفاة واحدة في السودان.

وقال مكتب “أوتشا”، في بيان له اليوم، إنه وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الاتحادية السودانية تم إخراج 270 شخصا كانوا في السابق بحجر صحي (بما في ذلك أولئك الذين تم عزلهم في المعابر الحدودية)، بينما ظل 67 شخصا في مراكز العزل، وأشار إلى أن أغلبية الأشخاص المعزولين هم في ولاية الخرطوم، مع شخص واحد في كل من الولايات التالية: شمال كردفان، غرب كردفان، نهر النيل، البحر الأحمر، شمال دارفور وكسلا.

وأوضح البيان أنه يتم توزيع بروتوكولات الفرز المحدثة وتعريفات الحالة على العاملين الصحيين في المرافق بجميع أنحاء السودان، مطالبا باتباع بروتوكولات الفرز المتوفرة لتجنب الإفراط في تشخيص الحالات المشتبه بها، مما يؤدي إلى إرهاق النظام الصحي بشكل مفرط ويسبب الذعر غير الضروري بين السكان.

//انتهى//

04:17ت م

0239





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السودان تطالب بتوفير 13.5 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.