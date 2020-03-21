شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مقتضبة من وزير الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم السبت، رسالة مقتضبة، للمواطنين والمقيمين، للمساهمة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الربيعة في رسالته المختصرة: " هام..ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك " .
وتؤكد رسالة وزير الصحة، على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي، والالتزام بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، حرصًا على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مقتضبة من وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.