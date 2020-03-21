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رسالة مقتضبة من وزير الصحة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم السبت، رسالة مقتضبة، للمواطنين والمقيمين، للمساهمة في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الربيعة في رسالته المختصرة: " هام..ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك " .

وتؤكد رسالة وزير الصحة، على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي، والالتزام بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، حرصًا على السلامة العامة.

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