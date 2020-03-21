شكرا لمتابعة خبر عن تعليق وزارة الإسكان على إيقاف القرض المدعوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استفسر كثير من المواطنين، حول توجه وزارة الإسكان لإيقاف القرض المدعوم تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق أكدت الوزارة أنها مستمرة في العمل على تسهيل امتلاك المسكن الملائم للمواطنين المستفيدين المسجلين من خلال بوابتها الإلكترونية.

وكانت الوزارة الإسكان قد أكدت مسبقا أن " سكني " يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب حاجاتهم ورغباتهم وقدراتهم.