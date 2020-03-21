أصغر طفل سعودي داخل الحجر الصحي في الرياض

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كشف تقرير بثته قناة العربية نت عن أصغر طفل داخل الحجر الصحي بالمملكة حيث لا يتجاوز عمره الـ 6 أشهر .

وكان الرضيع عبد العزيز الشمري،مع أسرته في دولة التشيك لظروف دراسة والده بإحدى الجامعات، ليضطر إلى الرجوع للمملكة بعد تفشي فيروس كورونا.

وذكر والد الطفل عبد العزيز الشمرى، خلال مقابلته لقناة العربية قائلاً :”أنا أدرس في دولة التشيك، حيث أنني متواجد هناك بصحبة زوجتي وطفلي عبد العزيز، وجئنا من دبي إلى الرياض، عندما جئت تم نقلنا إلى الحجر الصحى”.

وأضاف قائلاً:”كان طفلي يرفض في البداية ارتداء الكمامة وكنا خائفين ، ولكن نتحدث مع وزارة الصحة كل ساعة، وتم إخذ عينات منا وفي انتظار النتائج”.





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