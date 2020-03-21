ضبط 10 مخالفات في حملات على مستودعات بيع الكمامات والمعقمات بالرياض

قامت الفرق الرقابية بالرياض، بتكثيف حملاتها على المستودعات والمنشات، التي تقوم ببيع الكمامات والمعقمات، بعد ارتفاع أسعارها؛ استغلالًا لأزمة فيروس «كورونا المستجد»، فيما تم ضبط 10 مخالفات لنظام العمل.
وبالمشاركة بين مكتب عمل الرياض، ووزارة التجارة والضبط الميداني والهيئة العامة للدواء والغذاء، تم تكثيف الحملات الرقابية على المستودعات والمنشات، التي تقوم ببيع الكمامات والمعقمات، التي لوحظ ارتفاع اسعارها؛ استغلالًا لأزمة كورونا الحالية.
وبعد اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة، أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 10 مخالفات لنظام العمل، إلى جانب مخالفات وزارة التجارة .
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات المشتركة، امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كل أحياء الرياض، والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية.
وأشار عسيري، إلى أن هذه الجولات ستعقبها حملات مماثلة بلا توقف، بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
من ناحيته، شدد مدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض بدر العتيبي، على أنه وفقًا للقرارات الوزارية، لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفرادًا، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة، والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن .
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