

واشنطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

عززت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك الأمريكيتان إجراءات الطوارئ استجابة لأزمة فيروس كورونا المتزايدة، حيث شددتا القيود على السكان والشركات.

واتخذ حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم خطوات أكثر أهمية لاحتواء عدد الحالات المتزايد، إذ أمر السكان بالبقاء في منازلهم إلى أقصى حد، طالبا من جميع العاملين في القوى العاملة غير الضرورية البقاء في منازلهم، ولافتا النظر إلى أنه سيتم تنفيذ الإجراءات، مع فرض غرامات وإغلاق إلزامي للشركات التي لا تمتثل.

وفي أكبر عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة أمر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم، باستثناء الخروج للأنشطة الأساسية.

وجاء طلب نيوسوم في أعقاب إجراءات مماثلة تم تنفيذها في وقت سابق من هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو ومنطقة الخليج، حيث أمر السكان بالبقاء في منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع.

// انتهى //

04:02ت م

0237





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولايتا نيويورك وكاليفورنيا تعززان إجراءات الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.