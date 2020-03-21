

ليبرفيل 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الغابونية اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المتحدث باسم التنسيق الوطني لمكافحة الأوبئة بالغابون غاي ندونغ أن المتوفى في الخمسين من عمره، وكان يعاني من مرض السكري، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وأضاف أن المريض أخفى عن السلطات تواجده في فرنسا خلال فترة انتشار الفيروس هناك، مشيرا إلى تسجيل بلاده 3 إصابات بكورونا.

وفي السياق نفسه، قررت السلطات إيقاف الرحلات إلى البلدان التي انتشر فيها الفيروس، وفي مقدمتها الدول الأوروبية.

كما حظرت السلطات الفعاليات والاحتفالات، وعطلت المدارس، ومنعت التجمعات التي تزيد عن 30 شخصا.

// انتهى //

03:22ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الغابون تسجل أول وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.