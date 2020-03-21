السعودية اليوم / البنك الأفريقي يمنح الغابون قرضا بقيمة 137 مليون يورو



ليبرفيل 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

منح البنك الأفريقي للتنمية جمهورية الغابون قرضا بقيمة 90 مليار فرنك أفريقي أي ما يعادل 137 مليون يورو، لدعم المرحلة الأولى من مشروع تأهيل التجهيزات الأساسية في البلاد وفق بيان صادر من البنك.

وتعد الغابون بلدا غنيا بالثروات الطبيعية والمعدنية، ويهيمن النفط على اقتصاد الدولة، حيث تشكل عائدات النفط حوالي 46٪ من ميزانية الحكومة، و 43٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 81٪ من الصادرات، وقد بدأ إنتاج النفط حاليا في التراجع بسرعة.

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