

سيئول 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة بيونغان بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية نفذت في وقت سابق هذا الشهر عمليتي إطلاق مماثلتين لمقذوفات رجحت اليابان أن تكون صواريخ بالستية. ويأتي ذلك فيما المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برنامج كوريا الشمالية النووي والبالستي متعثرة.

// انتهى //

02:56ت م

0233





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.