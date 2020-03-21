اقتصادي / الأسهم الأمريكية تختم أسوأ أسبوع للمؤشرات الرئيسية منذ 2008 وتغلق على انخفاض



نيويورك 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيع منذ أكتوبر 2008، بتراجع أكثر من أربعة بالمئة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة مع فرض نيويورك وكاليفورنيا وبعض الولايات الأمريكية قيودا صارمة لكي يلازم الناس منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55 % إلى 19173.98 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 104.51 نقطة أو 4.34 % ليسجل 2304.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 271.06 نقطة أو 3.79 % إلى 6879.52 نقطة.

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