شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: رسالة حب ونصح ومصداقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن هذه الكلمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين لأبناء شعبه والمقيمين في هذه البلاد تحوي مضامين جلية، كلها شفقة، ونصح ومحبة، وصراحة، ومصداقية، وترشد لما ينبغي عمله منا جميعا أبناء هذا الوطن في هذه الظروف الصعبة؛ لمواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم، متمنيا السلامة للجميع.
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