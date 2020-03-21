شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: رسالة حب ونصح ومصداقية والان نبدء بالتفاصيل

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبداللطيف آل الشيخ، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، التي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين، في ظل ما يشهده العالم من تحدٍ كبير تجاه فيروس كورونا المتجدد، الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع. وأوضح أن هذه الكلمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين لأبناء شعبه والمقيمين في هذه البلاد تحوي مضامين جلية، كلها شفقة، ونصح ومحبة، وصراحة، ومصداقية، وترشد لما ينبغي عمله منا جميعا أبناء هذا الوطن في هذه الظروف الصعبة؛ لمواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم، متمنيا السلامة للجميع.

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