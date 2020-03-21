شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى»: شاهد على ما توليه القيادة تجاه الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض المملكة تأتي شاهدا على ما يوليه -أيده الله- من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، الذي يحيط بالعالم.

وقال: إن هذا الخطر المتمثل بهذا الفيروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات، التي أكدها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، التي اتسمت بالشفافية والعزم لتخطي هذه الجائحة.

وشدد رئيس مجلس الشورى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على جهود المملكة المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعززها وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة.

ورفع د. آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه -أيده الله- على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مشيرا إلى الجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملون فيها، مؤكدا أن ما يقومون به يعد بذلا عظيما، وتجسيدا لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.