شكرا لقرائتكم خبر عن الصفار: المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الشيخ حسن الصفار أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أعطى معنويات قوية للجميع؛ نظرا لعزم الدولة على العمل في مواجهة مرض كورونا ، من خلال تسخير جميع الإمكانيات الحكومية بما يعود على المواطن بالفائدة. مبينا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من التعاون والتعاضد مع أجهزة الدولة؛ لتجاوز المرحلة الصعبة، خصوصا في التحديات التي تفرض طريقة التعاطي مع فيروس كورونا. وأضاف بقوله: نحن نفخر بهذه القيادة، التي تجعل مواطنيها وصحتهم من أولى الأولويات في ممارسة إدارة الدولة، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودفع البلاء والسوء عن بلادنا.

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