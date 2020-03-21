شكرا لقرائتكم خبر عن السيف: عزيمة قوية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف م. شفيق السيف، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعطت عزيمة قوية لجميع المواطنين لمواجهة أزمة كورونا بالقوة من أجل الخروج من الوقت الصعب بانتصار كبير، لافتا إلى أن الخطاب يتضمن الكثير من المضامين ولعل أبرزها مستوى المصارحة والشفافية، من خلال القول «إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها»، معتبرا هذه الكلمات دافعا قويا للجميع للتعامل مع أزمة كورونا بطريقة تنسجم مع إصرار القيادة على تجاوزها وعدم الاستسلام على الإطلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيف: عزيمة قوية لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.