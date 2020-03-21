شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: دليل حرص وعين رعاية والان نبدء بالتفاصيل

ثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د.عبدالرحمن السديس، ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-.

وقال: إن الكلمة الموجهة لأبناء وبنات المملكة والمقيمين على أرضها، رسالة واضحة منه -أيده الله- على أهمية هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العالم في هذا العصر، وكلمة صادقة في الحث على التوكل على الله والإيمان به -عز وجل-.

وأضاف، إن هذه الكلمة المباركة والموجهة لأبنائه وبناته دليل حرص وعين رعاية من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في الحفاظ على أفراد الشعب والمقيمين، وتأكيده اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تحفظ الجميع.