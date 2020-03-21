شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي: حافز لأبطال الصحة في كافة المناطق والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الغامدي، إن الكلمة تضمنت شكره -أيده الله- للجهات الحكومية على جهودها لاسيما العاملين في القطاع الصحي الذين يقدمون جهودا جليلة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة من خلال توجيهاتها التوعوية وتقديم الخدمات الصحية، وأننا سنواجه هذه المصاعب بإيماننا بالله والتوكل عليه والعمل بالأسباب التي تحفظ لنا صحة الإنسان وسلامته.
وأشار الغامدي إلى أن هذه الرسالة من قائد هذا الوطن وفي هذا الظرف الدقيق، تأتي محفزا لجميع أبطال الصحة في مختلف مناطق المملكة على بذل المزيد من الجهود وعلى مدار الساعة للعبور بصحة الإنسان إلى بر الأمان، لاسيما في ظل توفر كافة الإمكانات التي سخرتها قيادتنا الرشيدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستمدين العون من الله أولا، ثم بوعي أبناء الوطن وتكاتفهم لتجاوز هذه المرحلة التي تمر بها جميع دول العالم.
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