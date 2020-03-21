شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني: تعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية والان نبدء بالتفاصيل
وأردف: «خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- طمأن الجميع بأن المملكة مستمرة بعون الله وتوفيقه في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة وحرصه الشديد على توفير الاحتياجات المعيشية للمواطن والمقيم وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان للجميع بأن جائحة كورونا ستكون من الماضي بإذن الله بتكاتف المجتمع وتلاحمه وثقته في قيادته الحكيمة».
وذكر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- شددت على أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة مما يعزز مسؤولية الأفراد في اتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.
وأكد أن منسوبي ومنسوبات وزارة العدل يعملون بشكل مستمر ومكثف لخدمة المستفيدين والمتقاضين، والعمل جارٍ على استكمال المتطلبات الفنية لتسخير إمكانيات الوزارة الرقمية وتقديم كافة الخدمات العدلية عن بعد في إجراءات إلكترونية ميسرة تمكن المستفيدين من إنجاز تعاملاتهم العدلية وهم في منازلهم.
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