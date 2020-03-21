شكرا لقرائتكم خبر عن العريفي: القيادة تراهن على عزيمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تضمنت طمأنة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد عما تقوم به الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، كما تضمنت ما يؤكد اهتمام القيادة بالمواطن والمقيم، وأن جميع الجهود تبذل وتوجه لكل مَنْ يعيش فوق تراب هذا الوطن، ويتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية لمواجهة الأزمات.

وأضاف العريفي، إن كلمة الملك خاطبت العالم بأن المواطن السعودي هو أغلى ما تملكه الدولة، وأنها تراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الصعوبات والأزمات.

داعيا الله عز وجل أن يحفظ ويحمي البلاد والعباد، وأن يبعد عنا كل وباء ومكروه، وأن يمن بالشفاء على كل مريض.