شكرا لقرائتكم خبر عن العريفي: القيادة تراهن على عزيمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف العريفي، إن كلمة الملك خاطبت العالم بأن المواطن السعودي هو أغلى ما تملكه الدولة، وأنها تراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الصعوبات والأزمات.
داعيا الله عز وجل أن يحفظ ويحمي البلاد والعباد، وأن يبعد عنا كل وباء ومكروه، وأن يمن بالشفاء على كل مريض.
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