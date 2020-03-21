شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: خارطة طريق لعبور الإنسانية لبر السلامة والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن النائب العام سعود المعجب، مضامين الكلمة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين والعالم أجمع، فبعطف وإحساس الراعي الرحيم برعيته والإنسانية جمعاء شخّص ولخّص مرحلة صعبة من تاريخ العالم، ورسم خارطة طريق لعبور هذه المرحلة بسلام وأمان، مصارحة رفيعة ومعالجة دقيقة وطمأنة عميقة. وأثنى على ما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وقرارات استباقية وتعليمات استشرافية لمواجهة الفيروس المستجد، أثبتت جدارتها وكفاءتها في إدارة مخاطر الأزمة.

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