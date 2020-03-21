شكرا لقرائتكم خبر عن المهيدب: مصدر اطمئنان لكل مواطن ومقيم والان نبدء بالتفاصيل
وقال المهيدب: لقد شكلت رسالة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في هذا التوقيت تحديدا مصدر اطمئنان لكل مواطن ومقيم أن حكومة المملكة تعي تحديات المرحلة التي تطال دول العالم أجمع، إلا أنها وبتوكلها على الله أولا ثم بسواعد أبنائها من أبطال القطاع الصحي والقطاعات الأخرى وبتعاون أبنائها من المواطنين والمواطنات قادرة على تجاوز هذه المحنة بالصبر والاعتماد على تكاتف الجميع، وأنها ستمضي رغم قسوتها وصعوبتها انطلاقا من قول الله تعالى «إن مع العسر يسرا» فمع الصبر يأتي النصر والعبور إلى بر الأمان بإذن الله تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر المهيدب: مصدر اطمئنان لكل مواطن ومقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.