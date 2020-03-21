شكرا لقرائتكم خبر عن المهيدب: مصدر اطمئنان لكل مواطن ومقيم والان نبدء بالتفاصيل

بين رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام المهيدب، أن كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، جسدت معنى الأبوة الحانية تجاه أبنائه من شعب المملكة والمقيمين على أرضها الطاهرة، واضعا في مقدمة أولوياته صحة الإنسان، وفي أعلى اهتماماته سلامته وفي وجدانه الوطن بكل مقدراته.

وقال المهيدب: لقد شكلت رسالة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في هذا التوقيت تحديدا مصدر اطمئنان لكل مواطن ومقيم أن حكومة المملكة تعي تحديات المرحلة التي تطال دول العالم أجمع، إلا أنها وبتوكلها على الله أولا ثم بسواعد أبنائها من أبطال القطاع الصحي والقطاعات الأخرى وبتعاون أبنائها من المواطنين والمواطنات قادرة على تجاوز هذه المحنة بالصبر والاعتماد على تكاتف الجميع، وأنها ستمضي رغم قسوتها وصعوبتها انطلاقا من قول الله تعالى «إن مع العسر يسرا» فمع الصبر يأتي النصر والعبور إلى بر الأمان بإذن الله تعالى.