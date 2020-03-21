اليوسف:عمقت الترابط بين الملك وشعبه

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وأضاف، إن هذا يدل على المتابعة المستمرة والدقيقة لخادم الحرمين الشريفين لما تمر به المملكة والعالم أجمع في مواجهة وباء كورونا، الذي تتزايد الإصابات به نتيجة العدوى به، حيث قامت الدولة عبر حزمة من الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تكلف الدولة مليارات الريالات، وذلك طلبا وسعيا لحماية الوطن والمواطن من الوباء وهذه الإجراءات تبني في نفوسنا المسؤولية، التي تجب علينا تجاه المساهمة في حفظ الوطن والمجتمع في سبيل القضاء على الوباء عبر تنفيذ ما يصدر من تعليمات وتوجيهات وتوصيات لعل منها لزوم المنازل وعدم الخروج إلا لحاجة داعية وتطبيق معايير الوقاية والسلامة أثناء الخروج أخذا بالأسباب بعد التوكل على الله تعالى في حماية هذه البلاد وشعبها ومقدراتها، مقدرين لحكومة خادم الحرمين الشريفين جهودها المباركة في مكافحة هذا الوباء، داعين الله عز وجل أن يحفظ ملكنا وولي عهده ويحفظ بلادنا من كل وباء، ويحفظ حدودنا وجنودنا ويجعل ما تقوم به الدولة سببا لحمايتها ووقايتها من كل مكروه وبلاء.
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