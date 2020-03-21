شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: كلمة خادم الحرمين الشريفين حفزت الهمم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حرص أن تلامس كلمته المواطنين والمقيمين على حد سواء، وأن تسهم الكلمة في إيضاح ما تبذله حكومة المملكة بقيادته الكريمة ومتابعة سمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-، من جهود، منطلقة من إيمان راسخ بأن التوكل على الله يتبعه العمل، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يلهمهما التوفيق لما فيه خير المملكة والعالم أجمع، وأن يحمي المملكة من شر هذه الجائحة، ويحفظ الإنسانية جمعاء.
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