أمير الشرقية: كلمة خادم الحرمين ارتكزت على أسس الوضوح وبث الطمأنينة

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وأكد سموه أن الكلمة جامعة، اتسمت بالشفافية، فبينت صعوبة الوضع الحالي، وما بذلته وتبذله قيادة المملكة، وأكدت حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على صحة وسلامة المواطن والمقيم، سائلا المولى العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالعون والتأييد، والرأي السديد، والتوفيق لتجاوز هذه الجائحة، وأن يحفظ البلاد والعباد من شرها، وأن يلهم الإنسانية التعاون والتوحد للحد من انتشار هذه الجائحة.
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