شكرا لقرائتكم خبر عن الربيش: القيادة حريصة على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف د.الربيش، إن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العملية التعليمية لطلابها وطالباتها وبأعلى مستويات الجودة في ظل ما تلقاه من دعم وتوجيهات من وزير التعليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجامعة قامت بشكل احترافي بتفعيل واستمرارية عمل منظومة التعليم عن بعد، مؤكدا أن الجامعة تعمل بكل طاقتها في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعتها لتحقيق التطلعات. سائلا العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يحميها من كل سوء.
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