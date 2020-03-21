شكرا لقرائتكم خبر عن الربيش: القيادة حريصة على صحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله الربيش، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- جاءت لتؤكد حرص قيادة هذه البلاد على صحة المواطن والمقيم، وتجسد اهتمامه -أيده الله- بأمن وسلامة الشعب، كما تضمنت كلمته -رعاه الله- عبارات الطمأنينة والتفاؤل والأمل بالله والدعاء بأن يرفع الله هذا الوباء عنا.

وأضاف د.الربيش، إن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العملية التعليمية لطلابها وطالباتها وبأعلى مستويات الجودة في ظل ما تلقاه من دعم وتوجيهات من وزير التعليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجامعة قامت بشكل احترافي بتفعيل واستمرارية عمل منظومة التعليم عن بعد، مؤكدا أن الجامعة تعمل بكل طاقتها في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعتها لتحقيق التطلعات. سائلا العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يحميها من كل سوء.